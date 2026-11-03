Винокур обратился к жене по важному поводу

2 ноября жене народного артиста РСФСР Владимира Винокура Тамаре Перваковой исполнилось 73 года. По этому случаю 78-летний актер опубликовал в социальных сетях архивные фотографии разных лет и написал теплое поздравление, сообщает Super.

В нем Винокур пожелал супруге счастья, здоровья и долгих лет жизни. Артист также попросил ее продолжать радовать семью своей любовью, задором и хорошим настроением.

«Мы тебя любим!» — добавил Винокур.

Винокур и Первакова вместе уже более полувека. Они поженились в 1974 году. Тамара в прошлом была артисткой балета и актрисой. За годы совместной жизни пара сохранила теплые отношения и продолжает поддерживать друг друга.

К поздравлениям присоединились поклонники и звездные друзья семьи. Среди них композитор Игорь Крутой и телеведущая Екатерина Андреева. Многие оставили под публикацией добрые слова и пожелания в адрес именинницы.

Ранее сообщалось, что муж актрисы Катерины Шпицы трогательно поздравил ее с днем рождения.