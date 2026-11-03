41-летняя Катерина Шпица показала снимки с осенней прогулки

В социальных сетях Шпица сначала опубликовала случайное селфи, сделанное в день рождения во время прогулки по Москве после торжественного завтрака. Позже актриса разместила снимок, который сделал ее муж Руслан Панов: она позировала под душем в синей тунике.

Фото: [ соцсети ]

«Еще недавно я говорила о себе „35 плюс“. Теперь могу придавить авторитетным „да мне уже за 40“. А в моей душе с 14 лет будто ничего не изменилось, я даже думаю с опаской: „Вот я считаю себя умной, а я умная для 41 или для 14?“ 14 так быстро перекатили в 41», — поразмышляла Катерина.

Шпица пожелала себе здоровья, крепкого тела и здравого рассудка до преклонных лет. Актриса отметила, что прошедший год принес ей большое счастье. Она написала, что прожила его «на грани уязвимости», но именно так, по ее мнению, рождается чудо.

Ранее актриса Катерина Шпица показала редкое фото с сыном-подростком.