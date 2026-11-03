41-летняя Катерина Шпица показала снимки с осенней прогулки

VOICE: звезда сериала «Полярный» Шпица показала снимок, сделанный мужем

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

29 октября российской актрисе Катерине Шпице исполнился 41 год. Звезда сериалов «Топи» и «Полярный» не устраивала пышного торжества — она отметила праздник с близкими, передает VOICE.

В социальных сетях Шпица сначала опубликовала случайное селфи, сделанное в день рождения во время прогулки по Москве после торжественного завтрака. Позже актриса разместила снимок, который сделал ее муж Руслан Панов: она позировала под душем в синей тунике.

Фото: [соцсети]

«Еще недавно я говорила о себе „35 плюс“. Теперь могу придавить авторитетным „да мне уже за 40“. А в моей душе с 14 лет будто ничего не изменилось, я даже думаю с опаской: „Вот я считаю себя умной, а я умная для 41 или для 14?“ 14 так быстро перекатили в 41», — поразмышляла Катерина.

Шпица пожелала себе здоровья, крепкого тела и здравого рассудка до преклонных лет. Актриса отметила, что прошедший год принес ей большое счастье. Она написала, что прожила его «на грани уязвимости», но именно так, по ее мнению, рождается чудо.

Ранее актриса Катерина Шпица показала редкое фото с сыном-подростком.

Актуально

Читайте также

Без ограничений и с реабилитацией: как метание ножа помогает ветеранам СВО в Красногорске

Без ограничений и с реабилитацией: как метание ножа помогает ветеранам СВО в Красногорске

Звезда «Громовых» Тарханова показала фото с мамой

Звезда «Громовых» Тарханова показала фото с мамой

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Боня рассказала о тоске по «космической семье» и сильных чувствах, которые вызывают слезы

Ким Кардашьян воспроизвела эпатажный образ своей 13-летней дочери

Ким Кардашьян воспроизвела эпатажный образ своей 13-летней дочери

Мать Сергея Соседова засомневалась в версии об убийстве сына

Мать Сергея Соседова засомневалась в версии об убийстве сына

«Не все ж по мишленовским ресторанам шататься»: Орбакайте показала, как готовит борщ

«Не все ж по мишленовским ресторанам шататься»: Орбакайте показала, как готовит борщ

Адвокат Бони заявил о возможном обжаловании после отказа Мосгорсуда пересмотреть дело против Кибы

Адвокат Бони заявил о возможном обжаловании после отказа Мосгорсуда пересмотреть дело против Кибы

«Техника — что надо!»: чемпион Стретович встретился с юными гимнастами в Наро-Фоминске

«Техника — что надо!»: чемпион Стретович встретился с юными гимнастами в Наро-Фоминске

У Григория Лепса заметили синяк на шее

У Григория Лепса заметили синяк на шее

Дочь Александра Михайлова показала редкий снимок с отцом

Дочь Александра Михайлова показала редкий снимок с отцом

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

24-летнюю Билли Айлиш заподозрили в операции по уменьшению бюста

24-летнюю Билли Айлиш заподозрили в операции по уменьшению бюста

Добавьте mosregtoday.ru в избранное