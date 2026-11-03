Долина призналась, что заплатила штраф за превышение скорости, пока спешила к Баскову

Певица торопилась на выступление и столкнулась с плотным движением в Москве. Чтобы не опоздать, она часть пути проехала, пристроившись за автомобилем с мигалкой. Этот маневр помог ей добраться быстрее, но обернулся неприятными последствиями. Как пишет Teleprogramma.org, после поездки Долина получила штраф за превышение скорости.

«Конечно, я не имею права никакую мигалку заказывать! Кто я такая?! Я просто пристроилась за мигалкой, у нас просто напряженный трафик был на улице, а мне нужно было не опоздать на концерт. И какую‑то часть пути я проехала, а потом сразу штраф за это получила и оплатила его», — объяснила артистка.

Она отметила, что не стала оспаривать наказание и сразу оплатила штраф. Долина подчеркнула, что собственной мигалки у нее нет, а ее поступок был попыткой справиться с дорожной ситуацией.

Ранее директор Ларисы Долиной обратился к СМИ и блогерам из-за волны хейта в адрес артистки.