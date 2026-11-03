Долина призналась, что заплатила штраф за превышение скорости, пока спешила к Баскову

Teleprogramma.org: Лариса Долина заплатила штраф за превышение скорости

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

71-летняя народная артистка РФ Лариса Долина оказалась в центре внимания из-за поездки на юбилейный концерт Николая Баскова.

Певица торопилась на выступление и столкнулась с плотным движением в Москве. Чтобы не опоздать, она часть пути проехала, пристроившись за автомобилем с мигалкой. Этот маневр помог ей добраться быстрее, но обернулся неприятными последствиями. Как пишет Teleprogramma.org, после поездки Долина получила штраф за превышение скорости.

«Конечно, я не имею права никакую мигалку заказывать! Кто я такая?! Я просто пристроилась за мигалкой, у нас просто напряженный трафик был на улице, а мне нужно было не опоздать на концерт. И какую‑то часть пути я проехала, а потом сразу штраф за это получила и оплатила его», — объяснила артистка.

Она отметила, что не стала оспаривать наказание и сразу оплатила штраф. Долина подчеркнула, что собственной мигалки у нее нет, а ее поступок был попыткой справиться с дорожной ситуацией.

Ранее директор Ларисы Долиной обратился к СМИ и блогерам из-за волны хейта в адрес артистки.

Актуально

Читайте также

Марина Орлова, которую называли музой Михаила Задорнова, станет мамой в третий раз

Марина Орлова, которую называли музой Михаила Задорнова, станет мамой в третий раз

Кейт Миддлтон умилила фанатов архивным снимком годовалого принца Луи

Кейт Миддлтон умилила фанатов архивным снимком годовалого принца Луи

200 обманутых и ₽10 млн ущерба: Волочкова рассказала, как стала лицом мошеннической схемы

200 обманутых и ₽10 млн ущерба: Волочкова рассказала, как стала лицом мошеннической схемы

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

Кейт Миддлтон в каске появилась в детском центре помощи в Ипсвиче

40-летняя Бузова показала видео в цветочном бикини во время отдыха в бассейне

40-летняя Бузова показала видео в цветочном бикини во время отдыха в бассейне

«Не все ж по мишленовским ресторанам шататься»: Орбакайте показала, как готовит борщ

«Не все ж по мишленовским ресторанам шататься»: Орбакайте показала, как готовит борщ

Сын Юлианны Карауловой устроил истерику из-за отмены дополнительных занятий по арифметике

Сын Юлианны Карауловой устроил истерику из-за отмены дополнительных занятий по арифметике

Запрет на въезд не помешал: Сабуров заработал минимум ₽6 млн в Подмосковье

Запрет на въезд не помешал: Сабуров заработал минимум ₽6 млн в Подмосковье

Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью

Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью

Россия прощается с наследием Пугачевой: сбежавшая певица теряет последние бренды на родине

Россия прощается с наследием Пугачевой: сбежавшая певица теряет последние бренды на родине

Самойлова сохранила требования по иску к Джигану об ограничении родительских прав

Самойлова сохранила требования по иску к Джигану об ограничении родительских прав

Не стало британского актера Джона Лисона

Не стало британского актера Джона Лисона

Добавьте mosregtoday.ru в избранное