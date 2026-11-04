Кучеров объявил об уходе из «Тампы», но продолжает помогать партнерам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:2. Российский форвард «Молний» Никита Кучеров был признан второй звездой матча.

Лидер «Тампы» дважды ассистировал своему постоянному партнеру по звену Брэйдену Поинту.

Кучеров объявил о своем намерении покинуть «Тампу» на фоне затянувшихся переговоров о новом контракте. Россиянин считает, что руководство клуба отнеслось к нему с неуважением и затребовал обмена. При этом Кучеров продолжает образцово выполнять свои обязанности: в двух матчах после резонансного заявления он набрал пять очков (все за ассисты).

Всего в 14 матчах нынешнего сезона Кучеров набрал 20 (4+16) очков.

Ранее Никита Кучеров раскрыл причины своего желания покинуть клуб, в котором провел всю карьеру в НХЛ.