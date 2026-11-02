«Такую карусель завернули»: Радимов оценил победу «Спартака» над «Локомотивом»

Бывший полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Красно-белые с самого начала матча заперли соперника на его половине, и уже в первом тайме это привело к трем голам: Александр Руденко забил в свои ворота, забитыми мячами отметились Виктор Парада и Манфред Угальде. Во втором тайме Эсекьель Барко установил окончательный счет с пенальти — 4:0.

«Спартак» не заметил «Локомотив». «Спартак» в первом тайме делал на поле то, что хотел. Жедсон, Барко, Умяров и Литвинов такую карусель завернули, что было похоже на Титова, Тихонова и Аленичева», — сказал Радимов.

Эксперт напомнил слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, который говорил, что нельзя плыть по течению. По мнению Радимова, «Локомотив» уже оказался в роли утопающего и может пойти ко дну.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает четвертое место. «Локомотив» с 11 очками располагается на 14-й строчке, на границе зоны вылета.

Ранее гендиректор «Локомотива» Роман Ротенберг высказался о будущем команды.