Популярную тикток-блогершу Юлю Гаврилину раскритиковали за реакцию на подарок от фанатки

m24.ru: Юлию Гаврилину раскритиковали за оскорбления в адрес подписчицы

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

24-летняя популярная блогерша Юлия Гаврилина оказалась в центре скандала после встречи с подписчицей, пишет «Москва 24». Девушка подготовила для Юли необычный сюрприз — персональный проигрыватель пластинок. Однако реакция Гаврилиной на подарок оказалась неоднозначной.

Сначала блогерша отреагировала резко. Она сказала в адрес фанатки несколько обидных фраз, в том числе назвала ее «дурой», «больной» и «сумасшедшей». При этом Гаврилина добавила, что говорит это «с любовью». Такая реакция удивила присутствующих и позже вызвала волну комментариев в социальных сетях.

Затем эмоции улеглись. Юля обняла девушку и искренне поблагодарила ее за подарок. Блогерша призналась, что тронута жестом и очень рада подарку.

Часть пользователей Сети не приняла такую реакцию. По их мнению, даже сильное удивление не оправдывает грубых высказываний в адрес человека, который готовил сюрприз. Комментаторы отметили, что подобные слова могут обидеть и отбить желание делать что-то приятное. Сама поклонница не увидела повода для конфликта. Она выступила в поддержку Гаврилиной и дала понять, что не держит зла на нее.

Ранее певица Клава Кока шокировала фанатов кадрами с гигантскими синяками на ногах.

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