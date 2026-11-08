Скончался адвокат, занимавшийся делом об убийстве Тупака Шакура

В Лас-Вегасе на 56-м году жизни скончался известный адвокат Майкл Санфт, защищавший обвиняемого в убийстве культового рэпера Тупака Шакура. Об этом сообщило издание Las Vegas Review-Journal.

Тело 55-летнего юриста обнаружили сотрудники полиции в его собственной квартире в пятницу утром. На данный момент правоохранители не раскрывают точные причины произошедшего, однако подчеркивают, что никаких следов насильственной смерти на месте не найдено.

Майкл Санфт запомнился коллегам как яркая и неординарная личность. Он носил длинные волосы, украшал лацкан пиджака брошью и любил задавать кандидатам в присяжные неожиданные вопросы об их художественных вкусах. Его близкий друг и сотрудник суда Майкл Слоан, с которым они часто совершали мотопробеги, назвал умершего одним из самых замечательных людей в своей жизни.

Летом этого года Санфт выступал в суде в качестве защитника Дуэйна Дэвиса, признанного организатором расправы над Тупаком Шакуром. Адвокат проявил редкую смелость: он публично оспаривал показания собственного подзащитного и жестко критиковал ошибки следствия, сохраняя при этом уважительные и корректные отношения со стороной обвинения.