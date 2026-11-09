Десантники против Киркорова: концерты поп-короля пытаются сорвать после скандального ролика
В команде Киркорова не ответили на призыв десантников сорвать шоу в Ярославле
Фото: [Медиасток.рф]
В окружении Филиппа Киркорова не стали комментировать требования ярославских десантников об отмене его концерта, запланированного на 27 ноября. Об отказе представителей артиста вести диалог по поводу скандала сообщили журналисты издания 76.RU.
Площадкой для выступления эстрадного исполнителя в Ярославле должна стать «Арена-2000». Однако против проведения шоу выступили представители местного отделения «Союза десантников России». Его руководитель Андрей Палачев вместе с единомышленниками записал официальное обращение к губернатору региона Михаилу Евраеву с призывом сорвать мероприятие.
Поводом для возмущения ветеранов ВДВ стал шуточный видеоролик 2020 года, в котором Киркоров примерил тельняшку с беретом и разыграл юмористическую сценку. Общественники заявили, что подобное отношение к символике военной формы недопустимо и выглядит как глумление над памятью бойцов. Под петицией подписались восемь человек. На попытку корреспондентов получить разъяснения в команде певца ответили кратким отказом и сразу бросили трубку.
Впрочем, под вопросом шоу остается не только из-за протестов общественности, но и из-за слабой активности зрителей. За три недели до назначенной даты в зале «Арены-2000» наблюдается затишье в кассах и остается множество нераспроданных мест. Ценник на билеты варьируется от ₽3 тыс. за дальние ряды трибун до ₽20 тыс. за VIP-места. На данный момент наибольший спрос сохраняется лишь на секторы в партере по цене от ₽6 тыс.