Десантники против Киркорова: концерты поп-короля пытаются сорвать после скандального ролика

В окружении Филиппа Киркорова не стали комментировать требования ярославских десантников об отмене его концерта, запланированного на 27 ноября. Об отказе представителей артиста вести диалог по поводу скандала сообщили журналисты издания 76.RU .

Площадкой для выступления эстрадного исполнителя в Ярославле должна стать «Арена-2000». Однако против проведения шоу выступили представители местного отделения «Союза десантников России». Его руководитель Андрей Палачев вместе с единомышленниками записал официальное обращение к губернатору региона Михаилу Евраеву с призывом сорвать мероприятие.

Поводом для возмущения ветеранов ВДВ стал шуточный видеоролик 2020 года, в котором Киркоров примерил тельняшку с беретом и разыграл юмористическую сценку. Общественники заявили, что подобное отношение к символике военной формы недопустимо и выглядит как глумление над памятью бойцов. Под петицией подписались восемь человек. На попытку корреспондентов получить разъяснения в команде певца ответили кратким отказом и сразу бросили трубку.

Впрочем, под вопросом шоу остается не только из-за протестов общественности, но и из-за слабой активности зрителей. За три недели до назначенной даты в зале «Арены-2000» наблюдается затишье в кассах и остается множество нераспроданных мест. Ценник на билеты варьируется от ₽3 тыс. за дальние ряды трибун до ₽20 тыс. за VIP-места. На данный момент наибольший спрос сохраняется лишь на секторы в партере по цене от ₽6 тыс.