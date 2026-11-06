Юлия Высоцкая показала фото с 89-летним Андреем Кончаловским

53-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась в личном блоге снимком из ресторана в Тоскане. На фотографии ее супруг, 89-летний режиссер Андрей Кончаловский, запечатлен со спины, а сама Высоцкая смотрит в камеру, передает Super.

Высоцкая рассказала, что семья поужинала в заведении, которое включено в гид «Мишлен».

Фото: [ соцсети ]

Напомним, актриса и режиссер поженились в 1998 году. Юлия стала пятой женой Кончаловского. Разница в возрасте между ними составляет 36 лет.

Через год после свадьбы у пары родилась дочь Мария, а еще через четыре года — сын Петр. Несмотря на почтенный стаж брака, супруги стараются не афишировать подробности личной жизни, но иногда делятся совместными кадрами.

Высоцкая тоже состояла в браке — ее первым мужем был белорусский актер Анатолий Кот. Как утверждала Юлия, они поженились фиктивно — ради гражданства Белоруссии и распределения в театре.

Ранее стало известно о выходе Андрея Кончаловского из учредителей кондитерской жены.