«Сегодня был неподражаем»: Колосков оценил работу Смолова в качестве комментатора

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «РБ Спорт» оценил работу нападающего Федора Смолова в качестве комментатора.

Футболист работал на матче Узбекистан — Россия на Первом канале вместе с комментатором Денисом Казанским.

«Федор сегодня был вообще неподражаем, я считаю, что это готовый комментатор. Четкие, ясные и понятные формулировки, понятные оценки действий. Понятно объясняет, в какой футбол мы играем, где у нас наигранные комбинации, а где нет. То есть высочайший профессионал», — сказал Колосков.

Последним профессиональным клубом 36-летнего Федора Смолова был «Краснодар», с которым в 2025 году нападающий стал чемпионом России. При этом футболист официально не заявлял о завершении карьеры.

Сборная России обыграла в Ташкенте Узбекистан со счетом 3:2, проигрывая в начале второго тайма со счетом 0:2. Российская национальная команда впервые в своей истории одержала победу, уступая сопернику два мяча.