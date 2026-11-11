Непомнящий ставит на победу Узбекистана в матче с Россией
Тренер Непомнящий считает Узбекистан фаворитом в матче с Россией
Фото: [ФИФА]
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «РБ Спорт» поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Узбекистана и России, который пройдет в Ташкенте 12 ноября.
Патриарх российского тренерского цеха знаком с узбекским футболом не понаслышке, в 2006 году он возглавлял национальную команды страны.
«По моему мнению, в этой встрече фаворитами являются именно узбеки. И на мой взгляд, российским игрокам придется очень сильно напрячься, чтобы достойно выглядеть в четверг», — сказал Непомнящий.
Специалист отметил, что сборная Узбекистана выступала на чемпионате, а несколько футболистов команды играют в сильных европейских клубах.
Ранее народный артист России Лев Лещенко поддержал идею проведения товарищеского матча сборной страны с командой из лучших легионеров РПЛ.