Появились подробности о состоянии пострадавшей во время пожара сестры Нюши

31-летняя двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала при пожаре в своей московской квартире. Инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Спортсменка находится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского, передает VOICE.

По словам брата Марии, Ивана Шурочкина, она плеснула горючую жидкость в биокамин, после чего произошел взрыв, причиной которого стала неисправность камина.

Шурочкин рассказал, что камин стоял в квартире пять лет, и Мария регулярно его разжигала. После взрыва Мария не растерялась: она сама потушила огонь, скинула хлопковую одежду, надела другую майку, выбежала в коридор и стучала соседям, чтобы они вызвали пожарных. К моменту приезда пожарных открытого огня уже не было.

«У нее повреждены только грудь и живот. Кожа головы нормальная, лицо нормальное, шея нормальная, руки нормальные», — рассказал Иван.

В ближайшие дни спортсменке сделают операцию по пересадке кожи в районе груди и живота. Близкие планируют обратиться в суд, если расследование подтвердит неисправность оборудования.

Ранее сообщалось, что в Египте рядом с отдыхающими россиянами раздалась серия взрывов.