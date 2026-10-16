Юлия Савичева объявила о разводе после 12 лет брака

39-летняя российская певица Юлия Савичева сообщила о разводе с 41-летним супругом Александром Аршиновым, передает Teleprogramma.org. Их брак продлился 12 лет.

Артистка призналась, что для нее это решение стало тяжелым испытанием. Она открыто заявила о сильнейшем потрясении и призналась, что ее жизнь перевернулась.

«Розовые очки окончательно спали с моих глаз», — поделилась Савичева.

В этот трудный период опорой для певицы, отметила она, стала музыка. Когда Юлия съезжала из общей с мужем квартиры, к ней попала ранняя версия песни «Я не люблю тебя». Савичева призналась, что слушала ее и плакала.

«Музыка всегда помогала мне выразить то, что внутри», — объяснила она.

Савичева вышла замуж за музыканта и композитора Аршинова в октябре 2014-го года. В 2017-м году у нее родилась дочь. Девочка практически с рождения живет в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой — родителями отца.

Ранее бывшая жена Михаила Галустяна объяснила, почему не меняет фамилию после развода.