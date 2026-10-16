95-летнюю актрису Лидию Доротенко, сыгравшую в «Полосатом рейсе», обнаружили в ужасном состоянии

95-летнюю советскую и российскую актрису Лидию Доротенко, известную зрителям по ролям в фильмах «Брат-2» и «Полосатый рейс», обнаружили в тяжелом состоянии, сообщает VOICE со ссылкой на фрагмент телешоу «Пусть говорят».

Как рассказал продюсер Вячеслав Смородинов, в Санкт-Петербуррге коллеги Доротенко искали ее после того, как она перестала выходить на связь. Ее не видели ни дома, ни на киностудии «Ленфильм». Когда местонахождение артистки удалось установить, стало ясно, что она находится в удручающем положении.

«Я не буду стесняться и как-то это облагораживать. От нее просто шел зловонный запах. Это ничего страшного, эта женщина пожилая. Я хочу попросить помощи, сделать огласку, у нее очень неприглядный вид. Шея грязная до подбородка. До слез», — сказал Смородинов.

При этом продюсер отметил, что раньше актриса была веселым человеком, следила за собой и всегда была готова прийти на помощь.

Двоюродный брат Доротенко, Анатолий Торопов, объяснил, почему ситуация сложная. По его словам, артистка не принимает помощь. Он рассказал, что после развода с мужем ее характер стал жестче. Также Торопов упомянул, что в последнее время Доротенко видели в одной из столовых Петербурга.

Несмотря на то что Лидии Ивановне чаще доставались эпизодические роли, ее вклад в российский кинематограф велик. Она снималась в таких картинах, как «Полосатый рейс», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», а также почти в сотне других проектов.

Ранее появились подробности госпитализации актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.