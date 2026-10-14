Мама экс-участницы «Дома-2» Алены Рапунцель подтвердила тяжелую болезнь дочери
Teleprogramma.org: мама Алены Рапунцель рассказала о лечении дочери от рака
Фото: [соцсети]
Мама бывшей участницы «Дома-2» Алены Рапунцель (Савкиной) — Татьяна Владимировна Григорьевская — коротко прокомментировала состояние дочери в интервью Teleprogramma.org.
Накануне Алена призналась, что у нее обнаружили рак четвертой степени. Она также поделилась кадрами из больницы: показала палаты, момент, когда ей обрили волосы, а также рутину лечения — капельницы, курсы высокодозной химиотерапии и переливания крови.
«У меня ребенок лечится. По поводу прогнозов ничего не знаю. Мне ребенок сказал, никому ничего не говорить», — сказала мама блогерши.
Алена признавалась, как тяжело даются дни, когда почти не остается сил, и подчеркивала, насколько важна поддержка близких. Девушка не скрывала, что лечение требует огромной выдержки, но старалась сохранять мужество.
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