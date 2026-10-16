Звезда «Чебурашки» Гармаш признался, что удивлен способностями младшего сына к языкам

68-летний народный артист России Сергей Гармаш, сыгравший Гену в экранизации культовой повести Эдуарда Успенского, поделился наблюдениями о своем 20-летнем сыне Иване, передает StarHit. По словам актера, юноша заметно выделяется на фоне остальных членов семьи.

Гармаш признался, что Ивану легко даются новые знания, и он получает искреннее удовольствие от процесса познания.

«С сыном не было проблем, он родился с чем-то таким… как будто не из нашей семьи. Великолепно учился, ему все легко давалось. Не просто легко — он испытывал удовольствие от процесса. И до сих пор Ваня студент», — рассказал артист.

Юноша учится на третьем курсе языкового факультета университета имени Мориса Тореза в Южной Корее. Его основной язык — корейский, но со второго курса он дополнительно взялся за японский.

Также, рассказал Гармаш, до поступления в вуз сын блестяще сдал английский и немецкий, которые требовались для зачисления. Артист подчеркнул, что гордится сыном и тем, какой путь он выбрал.

Напомним, Сергей Гармаш и Инна Тимофеева женаты с 1983 года. У них есть дочь Дарья, которая работает в киноиндустрии и занимается продюсированием фильмов. Иван родился в 2006 году.

Ранее актер Сергей Гармаш рассказал, как борется с гаджетами девятилетнего внука.