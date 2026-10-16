Звезда «Чебурашки» Гармаш признался, что удивлен способностями младшего сына к языкам

StarHit: Сергей Гармаш рассказал, что его 20-летний сын учится в Южной Корее

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

68-летний народный артист России Сергей Гармаш, сыгравший Гену в экранизации культовой повести Эдуарда Успенского, поделился наблюдениями о своем 20-летнем сыне Иване, передает StarHit. По словам актера, юноша заметно выделяется на фоне остальных членов семьи.

Гармаш признался, что Ивану легко даются новые знания, и он получает искреннее удовольствие от процесса познания.

«С сыном не было проблем, он родился с чем-то таким… как будто не из нашей семьи. Великолепно учился, ему все легко давалось. Не просто легко — он испытывал удовольствие от процесса. И до сих пор Ваня студент», — рассказал артист.

Юноша учится на третьем курсе языкового факультета университета имени Мориса Тореза в Южной Корее. Его основной язык — корейский, но со второго курса он дополнительно взялся за японский.

Также, рассказал Гармаш, до поступления в вуз сын блестяще сдал английский и немецкий, которые требовались для зачисления. Артист подчеркнул, что гордится сыном и тем, какой путь он выбрал.

Напомним, Сергей Гармаш и Инна Тимофеева женаты с 1983 года. У них есть дочь Дарья, которая работает в киноиндустрии и занимается продюсированием фильмов. Иван родился в 2006 году.

Ранее актер Сергей Гармаш рассказал, как борется с гаджетами девятилетнего внука.

Актуально

Читайте также

«Возможно, из-за этой ситуации у меня до сих пор нет детей!»: Сысоева сделала шокирующее заявление о Федункив

«Возможно, из-за этой ситуации у меня до сих пор нет детей!»: Сысоева сделала шокирующее заявление о Федункив

«Хулиганка еще та»: Ляйсан Утяшева рассказала о появлении щенка на съемках

«Хулиганка еще та»: Ляйсан Утяшева рассказала о появлении щенка на съемках

Стало известно, где похоронят тестя Михаила Турецкого

Стало известно, где похоронят тестя Михаила Турецкого

«Это была встреча с личностью огромного масштаба»: Крутой высказался о таланте Хворостовского

«Это была встреча с личностью огромного масштаба»: Крутой высказался о таланте Хворостовского

Пугачева получила очередную травму: экстрасенс объяснила причины

Пугачева получила очередную травму: экстрасенс объяснила причины

Алена Водонаева восхитилась мамой, которая влезла в ее белоснежный костюм

Алена Водонаева восхитилась мамой, которая влезла в ее белоснежный костюм

В России провели форум о женском лидерстве Woman Who Matters

В России провели форум о женском лидерстве Woman Who Matters

Потап перерегистрировал бизнес Насти Каменских в США на фоне языкового скандала

Потап перерегистрировал бизнес Насти Каменских в США на фоне языкового скандала

Шаляпин высказался об артистках, которые открыто пишут в своих мемуарах о домогательствах

Шаляпин высказался об артистках, которые открыто пишут в своих мемуарах о домогательствах

74-летний Стивен Сигал признался, что развелся с монгольской танцовщицей

74-летний Стивен Сигал признался, что развелся с монгольской танцовщицей

Мама экс-участницы «Дома-2» Алены Рапунцель подтвердила тяжелую болезнь дочери

Мама экс-участницы «Дома-2» Алены Рапунцель подтвердила тяжелую болезнь дочери

Стало известно, какое наследство оставил после себя Кашпировский

Стало известно, какое наследство оставил после себя Кашпировский

Добавьте mosregtoday.ru в избранное