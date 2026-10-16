Анна Заворотнюк восхитила поклонников нежным образом в платье

Womanhit: Анна Заворотнюк показала нежно-голубое платье с высоким разрезом

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

30-летняя Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась в социальных сетях фотографией со свадьбы своей подруги, передает Womanhit.

На снимке Заворотнюк запечатлена в нежно-голубом платье-бюстье с высоким разрезом. Образ Анна дополнила колье, серебристым клатчем и уложенными локонами. Подписчики по достоинству оценили наряд и сочетание аксессуаров, отметив элегантность и стиль.

Фото: [соцсети]

Анна регулярно делится моментами семейной жизни. В сентябре она опубликовала фотографию, на которой позирует с сыном и бабушкой Валентиной Борисовной.

Заворотнюк родила сына в апреле 2025 года от бизнесмена Тимура Исмаилова. Семья проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), однако Анна часто приезжает в Москву. Несмотря на расстояние, она старается поддерживать связь с родными и делиться радостными моментами с аудиторией.

Ранее сообщалось, 30-летняя беременная Анастасия Решетова повторила образ Жизель Бюндхен.

Актуально

Читайте также

Арзамасова подогрела слухи о третьей беременности: поклонники заметили округлившийся живот

Арзамасова подогрела слухи о третьей беременности: поклонники заметили округлившийся живот

Джиган сбежал из рехаба в Израиле, куда отправился на лечение после инцидента со стрельбой

Джиган сбежал из рехаба в Израиле, куда отправился на лечение после инцидента со стрельбой

Сборная ФСИН одержала победу в межведомственном турнире по искусству самообороны

Сборная ФСИН одержала победу в межведомственном турнире по искусству самообороны

40-летняя звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Осипова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

40-летняя звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Осипова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

Звезда «Эйфории» Суини и секс-символ Голливуда Монро оказались родственницами

Звезда «Эйфории» Суини и секс-символ Голливуда Монро оказались родственницами

Пригожин рассказал о состоянии Валерии после инфекции

Пригожин рассказал о состоянии Валерии после инфекции

В семье Михаила Турецкого горе: не стало его тестя Симона Яхниса

В семье Михаила Турецкого горе: не стало его тестя Симона Яхниса

Максим Виторган избавился от двух квартир в России

Максим Виторган избавился от двух квартир в России

Едва не выбил глаз: Медведев навестил в клинике жертву рокового удара на матче

Едва не выбил глаз: Медведев навестил в клинике жертву рокового удара на матче

Ирина Шейк снялась в откровенном образе с русскими конфетами

Ирина Шейк снялась в откровенном образе с русскими конфетами

Потерянную в 1977-м деталь вернули памятнику Горькому в Электростали

Потерянную в 1977-м деталь вернули памятнику Горькому в Электростали

Добавьте mosregtoday.ru в избранное