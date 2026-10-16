Анна Заворотнюк восхитила поклонников нежным образом в платье
Womanhit: Анна Заворотнюк показала нежно-голубое платье с высоким разрезом
Фото: [соцсети]
30-летняя Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась в социальных сетях фотографией со свадьбы своей подруги, передает Womanhit.
На снимке Заворотнюк запечатлена в нежно-голубом платье-бюстье с высоким разрезом. Образ Анна дополнила колье, серебристым клатчем и уложенными локонами. Подписчики по достоинству оценили наряд и сочетание аксессуаров, отметив элегантность и стиль.
Фото: [соцсети]
Анна регулярно делится моментами семейной жизни. В сентябре она опубликовала фотографию, на которой позирует с сыном и бабушкой Валентиной Борисовной.
Заворотнюк родила сына в апреле 2025 года от бизнесмена Тимура Исмаилова. Семья проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), однако Анна часто приезжает в Москву. Несмотря на расстояние, она старается поддерживать связь с родными и делиться радостными моментами с аудиторией.
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