Стало известно о жалобах Соседова на обувь перед смертью

Во время поездки в Якутию у музыкального критика Сергея Соседова были проблемы с обувью, сообщает VOICE со ссылкой на воспоминания актрисы Анны Сердюковой.

По ее словам, когда они с журналистом прилетели из Москвы в Благовещенск, Соседов заметил, что с его туфлей что-то не так, снял ее и увидел, что один из слоев кожи на каблучке отвернулся на несколько сантиметров.

«Он говорил, туфли очень удобные, очень легкие, но есть дискомфорт. Вот именно момент с тем, что слой кожи загнулся. Достаточно жесткий кусочек отогнулся. Я не знаю, могло ли это повлиять как-то на падение», — рассказала Анна.

Виктор Беззубов, организатор конкурса красоты, жюри которого должен был возглавить Соседов в Якутии, подтвердил, что в день трагедии критик был в тех самых туфлях. Виктор заявил, что после трагедии нашел ботинки Сергея в номере отеля.

Напомним, 23 сентября Соседов упал на лестнице в отеле города Нерюнгри и получил тяжелейшую травму головы. Телеведущего доставили в больницу, где он скончался во время операции. Судмедэксперты установили причину смерти — перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга. Соседову было 58 лет.

Ранее хирург Александра Паршутина заявила, что шансы на спасение Сергея Соседова были нулевыми.