Джиган перестал платить алименты на собственных детей

Против рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) возбудили исполнительное производство из-за задолженности по алиментам, сообщает «Газета.Ru». Соглашение об уплате алиментов было заключено еще в 2020 году, но сумма задолженности не уточняется.

В апреле 2026 года суд официально расторг брак Джигана и Оксаны Самойловой после 13 лет совместной жизни. По словам адвоката блогерши, соглашение об алиментах бывшие супруги подписали задолго до расставания, но Самойлова им «до сих пор не воспользовалась».

В конце сентября Самойлова подготовила иск об ограничении бывшего мужа в родительских правах из-за неадекватного поведения Джигана.

В июле 2026 года рэпер устроил стрельбу в своем подмосковном доме и удерживал сотрудников в заложниках. За всем этим наблюдали дети Оксаны и Дениса. Самойлова в интервью Ксении Собчак заявила, что это был не единственный подобный случай: она выразила опасения за свою жизнь и безопасность детей.

Ранее стало известно, где живут родители Джигана.