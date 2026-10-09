Звезда «Закрытой школы» Муцениеце показала редкое селфи с мужем

Super: Агата Муцениеце прикрыла лицо рябиной на новом селфи с Петром Дрангой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

37-летняя российская актриса Агата Муцениеце опубликовала редкое селфи с 42-летним мужем, музыкантом Петром Дрангой, пишет Super.

На фото пара запечатлена во время прогулки по осеннему лесу. Агата позировала с гроздьями рябины, слегка прикрывая ими лицо. Супруги воспользовались теплым октябрьским днем, чтобы насладиться природой и солнцем.

Фото: [соцсети]

У Агаты и Петра есть общая дочь, которой в декабре исполнится год. Актриса до сих пор не показывала девочку публике. Старших детей — сына и дочь от актера Павла Прилучного — Муцениеце никогда не прятала от поклонников.

Недавно артистка поделилась, что ее старшая дочь много времени проводит с гаджетами. Сама Агата не сторонница строгих запретов на технику для детей. Прилучный же придерживается иного подхода: когда дети приезжают к нему, он убирает их гаджеты в сейф, чтобы минимизировать время, проведенное за экранами.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце и Петр Дранга впервые после рождения дочери появились вместе на публике.

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