Юрист Соловьев объяснил причины неучастия актера Ефремова в спецоперации

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, сегодня отбывает наказание в исправительной колонии общего режима в Белгородской области и отсидел уже половину срока. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, скоро он уже сможет подать прошение на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что артист должен по закону отбывать наказание в колонии-поселении, однако в итоге получил серьезное наказание из-за позорной адвокатской защиты.

По мнению юриста, Ефремову стоит отложить прошение об условно-досрочном освобождении до лета, поскольку весной будут президентские выборы, следует разобраться с экономикой страны и ситуацией в зоне спецоперации, а освобождение артиста создаст очередное пристальное внимание к его персоне со стороны прессы.

Он отметил, что каждое заявление от осужденного на участие в спецоперации рассматривается отдельно, учитывается состояние здоровья заключенного. Однако сомнительно, что Ефремов способен даже нормально ориентироваться на местности, а не то что пробежать 10 км с полным обмундированием.