Жители и государственные деятели Италии выражают крайнее возмущение в связи с растущими нагрузками на национальный бюджет, вызванными содержанием арестованных суперяхт российских предпринимателей. Как сообщает американская телевизионная компания CNN , суммы выплат из государственного бюджета уже исчисляются десятками миллионов долларов. На основании решений европейских судебных инстанций и национального законодательства итальянские власти обязаны обеспечивать техническую исправность, охрану и обслуживание заблокированных активов.

Наиболее резонансным примером стали расходы на содержание суперяхты, связываемой с российским предпринимателем Андреем Мельниченко, находящейся в порту Триеста. По заявлению мэра города Роберто Дипиаццы, ежегодное обслуживание этого судна обходится налогоплательщикам более чем в 11 млн долларов США. В эту сумму входит содержание постоянного экипажа из 20 человек, техническое обслуживание, закупка топлива, круглосуточная охрана и страховые взносы.

Градоначальник Триеста высказал серьезные опасения по поводу механизмов возмещения убытков: хотя закон предполагает, что в случае отмены санкций владелец обязан компенсировать государству понесенные расходы, на практике сумма может превысить рыночную стоимость судна. В таком случае бизнесмену будет проще отказаться от имущества, оставив бремя многолетних финансовых потерь на итальянском бюджете.

Помимо судна Мельниченко, итальянские налогоплательщики уже выделили 15 млн долларов на обслуживание яхты, связываемой с Эдуардом Худайнатовым, и около 2 млн долларов на содержание яхты Алексея Мордашова. Растущие издержки вызывают острую политическую дискуссию в стране о необходимости пересмотра механизмов управления арестованным имуществом подсанкционных лиц.