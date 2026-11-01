Бюджетный кризис: Италия платит десятки миллионов за обслуживание арестованных яхт
Италия платит десятки миллионов за обслуживание арестованных яхт
Жители и государственные деятели Италии выражают крайнее возмущение в связи с растущими нагрузками на национальный бюджет, вызванными содержанием арестованных суперяхт российских предпринимателей. Как сообщает американская телевизионная компания CNN, суммы выплат из государственного бюджета уже исчисляются десятками миллионов долларов. На основании решений европейских судебных инстанций и национального законодательства итальянские власти обязаны обеспечивать техническую исправность, охрану и обслуживание заблокированных активов.
Наиболее резонансным примером стали расходы на содержание суперяхты, связываемой с российским предпринимателем Андреем Мельниченко, находящейся в порту Триеста. По заявлению мэра города Роберто Дипиаццы, ежегодное обслуживание этого судна обходится налогоплательщикам более чем в 11 млн долларов США. В эту сумму входит содержание постоянного экипажа из 20 человек, техническое обслуживание, закупка топлива, круглосуточная охрана и страховые взносы.
Градоначальник Триеста высказал серьезные опасения по поводу механизмов возмещения убытков: хотя закон предполагает, что в случае отмены санкций владелец обязан компенсировать государству понесенные расходы, на практике сумма может превысить рыночную стоимость судна. В таком случае бизнесмену будет проще отказаться от имущества, оставив бремя многолетних финансовых потерь на итальянском бюджете.
Помимо судна Мельниченко, итальянские налогоплательщики уже выделили 15 млн долларов на обслуживание яхты, связываемой с Эдуардом Худайнатовым, и около 2 млн долларов на содержание яхты Алексея Мордашова. Растущие издержки вызывают острую политическую дискуссию в стране о необходимости пересмотра механизмов управления арестованным имуществом подсанкционных лиц.