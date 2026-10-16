К просветительскому проекту «Большая музыка — в малые города» примкнули новые регионы

Управляющий директор РМГ Медников: вкладываться в ИИ без культуры бессмысленно

Культура и спорт

Фото: [пресс-служба Русской медиагруппы]

Вкладываться в искусственный интеллект и новые разработки, забывая о культуре, — значит строить будущее без фундамента. Такую мысль озвучил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников на пресс-конференции в ТАСС. Поводом стал запуск очередного этапа проекта «Большая музыка — в малые города».

Инициатива появилась в 2022 году благодаря фонду «Мост искусств» и «Русской Медиагруппе». Ее суть — приблизить классику к жителям небольших городов через концерты, мастер-классы и семинары.

По словам Медникова, среда, в которой предстоит жить новым поколениям, складывается в том числе из таких проектов. Российская школа классического исполнительства, считает он, уникальна, и главное — не растерять эту преемственность. «Вся эта, безусловно, важная история будет бессмысленна без подобных культурных инициатив», — заметил он, говоря о технологиях.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сделал акцент на другом: знакомство с именитыми музыкантами нужно не только будущим профессионалам, но и обычной публике. Он назвал нехватку инфраструктуры для гастролей одной из болевых точек страны и выразил надежду, что проект подтолкнет региональные власти к строительству достойных залов.

География инициативы уже охватывала Владивосток, Астрахань, Казань и Саратов. Теперь к ней добавились Крым и Воронеж.

Руководитель проекта Виктор Ямпольский сообщил о расширении формата: в городах с консерваториями вместе с Музеем музыки устроят выставки о российских композиторах. Благодаря этому жители провинции увидят и услышат то, что в обычных условиях к ним вряд ли бы приехало.

Первый замгендиректора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев напомнил: концерты дают молодым исполнителям бесценный сценический опыт. А директор «Москонцерта» Илья Бачурин связал проект с интеграцией новых регионов, подчеркнув, что популяризация классики — задача уровня государства.

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