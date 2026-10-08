Коломна к 850-летию получит обновленные Пятницкие ворота с лифтом и смотровой

Коломна, готовящаяся к 850-летию, получит обновленные Пятницкие ворота — главный символ города. Памятник архитектуры превратят в музейный комплекс: внутри появятся выставочные залы, подъемник для маломобильных гостей и смотровая площадка. Проект также предусматривает возвращение вестового колокола, который некогда предупреждал горожан об опасности. Об этом пишет REGIONS .

аждый ярус башни отведут под отдельную экспозицию — о строительстве, развитии и повседневной жизни Коломенского кремля. Впервые здесь смонтируют подъемник для людей с ограниченными возможностями, чтобы обзорная площадка стала доступной каждому. Для сохранности артефактов установят современные инженерные системы: отопление и оборудование, поддерживающее нужный температурный режим. Это позволит выставить уникальные предметы, рассказывающие об истории крепости и всего города.

Что именно изменится внутри и вокруг Пятницких ворот:

на каждом этаже разместят отдельные выставочные пространства;

установят подъемник для маломобильных посетителей;

смонтируют отопление и системы температурного контроля;

воссоздадут белокаменные детали, киоты под иконы и утраченный декор XVIII века;

раскроют исторические проходы между стенами и внутренними помещениями;

вернут вестовой колокол и сделают его действующим;

благоустроят территорию и откроют ранее заложенные арки.

Главный архитектор проекта Александра Игнатьева назвала возвращение вестового колокола одним из самых знаковых моментов. Некогда он висел на Пятницких воротах, оповещая о приближении врага и пожарах. К XIX веку из-за разрушений его сняли. «Сейчас, так как мы восстанавливаем конструкции и усиливаем башню, мы приняли решение обязательно вернуть этот колокол, поставить его, сделать действующим и вернуть звон городу. Но уже, надеюсь, звонить он будет только по праздникам», — рассказала Игнатьева.

Работы включают укрепление конструкций и обновление кирпичной кладки. Территорию вокруг башни благоустроят, а отреставрированные проемы вновь соединят внутренние помещения с крепостными стенами. По словам Игнатьевой, Пятницкие ворота без скромности можно назвать символом города, и в их восстановлении заинтересованы все — от администрации и музея-заповедника до местных жителей и реставраторов.

За столетия Кремль пережил войны, пожары и равнодушие. От былого величия остались семь башен и два прясла стены, но именно они хранят память о прошлом. Народным символом Коломны считается Маринкина башня, известная легендой о заточении Марины Мнишек. Однако более грандиозное сооружение — Пятницкие ворота, поражающие массивностью. Этому памятнику повезло больше других: простояв века, он никогда не оказывался под угрозой сноса.

В 1872 году архитекторы, реставраторы и историки из Москвы и Петербурга выступили за сохранение памятника. Их позиция дала результат: в 1886 году профессор А. М. Павлинов начал первую серьезную реставрацию, выбрав стартовой точкой именно Пятницкую башню. Следы тех работ видны до сих пор — по темному цвету и меньшему размеру кирпича, отличающемуся от большемерного камня XVI века.

В советские годы, в 1961-м, специалисты треста «Мособлстройреставрация» провели новые работы: сделали крыши над воротами и восстановили фрагмент кирпичной кладки стены. Эти меры носили преимущественно консервационный характер — важно было сохранить конструкции и защитить их от дальнейшего разрушения.

Современный облик башни формировался постепенно. Значительный этап пришелся на подготовку к 800-летию Коломны. В 2001 году администрация города восстановила крышу башни и отводной стрельни, разобрала аварийный участок стены, а художники воссоздали утраченную иконопись по старинной фотографии 1880 года. Позже отремонтировали металлические зонты, установили новый декор и разместили копию иконы Донской Богоматери.