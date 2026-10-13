В Сети обсуждают новое фото Пугачевой с мужем-иноагентом

77-летнюю Аллу Пугачеву и ее мужа, 50-летнего комика Максима Галкина* заметили на прогулке на Кипре, сообщает «Леди.Mail». Фотографию пары сделала поклонница во время случайной встречи.

Примадонна выбрала для выхода короткие черные шорты, белую футболку и свободную клетчатую рубашку. Волосы она оставила распущенными, а лицо скрыла за солнцезащитными очками. Рядом позировал Галкин в белой футболке и светлых брюках в полоску.

Фото: [ соцсети ]

Пара уже давно живет на Кипре, но при этом часто путешествует по Европе. Певица и комик перебрались за границу в 2022 году: сначала они жили в Израиле, позже переехали в Лимасол.

Галкин и Пугачева состоят в браке с 2011 года. Они воспитывают двоих детей-близнецов. Поклонники отметили, что супруги выглядят счастливыми и расслабленными.

Ранее появилась фотография Аллы Пугачевой с поврежденной рукой.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.