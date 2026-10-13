В Сети обсуждают новое фото Пугачевой с мужем-иноагентом

lady.mail: 77-летняя Пугачева и 50-летний Галкин попали в объектив на Кипре

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

77-летнюю Аллу Пугачеву и ее мужа, 50-летнего комика Максима Галкина* заметили на прогулке на Кипре, сообщает «Леди.Mail». Фотографию пары сделала поклонница во время случайной встречи.

Примадонна выбрала для выхода короткие черные шорты, белую футболку и свободную клетчатую рубашку. Волосы она оставила распущенными, а лицо скрыла за солнцезащитными очками. Рядом позировал Галкин в белой футболке и светлых брюках в полоску.

Фото: [соцсети]

Пара уже давно живет на Кипре, но при этом часто путешествует по Европе. Певица и комик перебрались за границу в 2022 году: сначала они жили в Израиле, позже переехали в Лимасол.

Галкин и Пугачева состоят в браке с 2011 года. Они воспитывают двоих детей-близнецов. Поклонники отметили, что супруги выглядят счастливыми и расслабленными.

Ранее появилась фотография Аллы Пугачевой с поврежденной рукой.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.

Актуально

Читайте также

Лиза Моряк призналась, что у Андреасяна начались проблемы из-за уколов для похудения

Лиза Моряк призналась, что у Андреасяна начались проблемы из-за уколов для похудения

Стало известно о намерении Синди Кроуфорд засудить ребцентр, где умер ее сын

Стало известно о намерении Синди Кроуфорд засудить ребцентр, где умер ее сын

54-летняя звезда «Интернов» Пермякова показала фото до и после похудения

54-летняя звезда «Интернов» Пермякова показала фото до и после похудения

«Я снова обвинена во всех смертных грехах»: Валентина Алексеева сделала заявление о свадьбе

«Я снова обвинена во всех смертных грехах»: Валентина Алексеева сделала заявление о свадьбе

Дзюник осудил артистов за отсутствие на прощании с Соседовым

Дзюник осудил артистов за отсутствие на прощании с Соседовым

«Есенинский пробег»: в мероприятии приняли участие бегуны из Марокко и Израиля

«Есенинский пробег»: в мероприятии приняли участие бегуны из Марокко и Израиля

Суханкина призналась, что исполняла хиты «Мирада» под фонограмму

Суханкина призналась, что исполняла хиты «Мирада» под фонограмму

Футболист неделю ел только сгущенку после обмана агента

P. Diddy перевели в одиночную камеру после сообщений о «роскошной жизни» в тюрьме

P. Diddy перевели в одиночную камеру после сообщений о «роскошной жизни» в тюрьме

Андреасян и Моряк уехали в круиз по Средиземному морю без детей

Андреасян и Моряк уехали в круиз по Средиземному морю без детей

«Олицетворение заботы, преданности и веры»: Басков трогательно поздравил маму с днем рождения

«Олицетворение заботы, преданности и веры»: Басков трогательно поздравил маму с днем рождения

«Бери швабру и драй!»: Киркоров признался, что ему пришлось мыть полы в храме

«Бери швабру и драй!»: Киркоров признался, что ему пришлось мыть полы в храме

Добавьте mosregtoday.ru в избранное