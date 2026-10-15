«Потихоньку живу»: мама Соседова рассказала о первых неделях после смерти сына

Антонина Петровна, мама музыкального критика Сергея Соседова, рассказала о жизни после утраты сына. В комментарии Teleprogramma.org она призналась , что «потихоньку живет» и преодолевает трудности.

Женщина постоянно на связи со старшим сыном и его семьей. К ней регулярно приходят родственники — сын, невестка, внуки и правнуки.

«Подруга рядом живет. Так что меня не оставляют, слава богу. Ну, в эти годы, конечно, лучшего и требовать нельзя», — рассказала Антонина Петровна.

Напомним, Соседов умер 23 сентября 2026 года в Нерюнгри. Музыкальному критику было 58 лет. Журналист приехал в Якутию, чтобы войти в состав жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

В гостинице Соседов упал с лестницы и сильно ударился головой. Его доставили в больницу. Врачи решили провести операцию, но травма оказалась несовместимой с жизнью. Развились гематома, кровоизлияние и отек мозга.

Ранее певица Наташа Королева прокомментировала смерть Сергея Соседова.