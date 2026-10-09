Звезда сериала «Отпуск» Волохов вновь стал отцом

44-летний актер, сыгравший в сериалах «Отпуск» и «Кибердеревня», Александр Волохов и его жена Светлана во второй раз стали родителями, сообщает VOICE. Супруги опубликовали снимки из роддома и поделились радостной новостью.

В конце июня Светлана рассекретила вторую беременность. 12 августа муж и жена провели гендер-пати и узнали, что ждут сына. Роды прошли в подмосковном клиническом госпитале «Лапино». На выписку из роддома приехала их дочь.

«Мы дождались! Нас теперь четверо! Мы счастливы! Любим всем сердцем, сын», — написали радостные родители.

Два года назад Волохов участвовал в реалити-шоу «Звезды в джунглях». В шоу актер сразу примкнул к коалиции Алены Жигаловой, с которой познакомился во время перелета в Колумбию. Позже к коалиции присоединилась Алана Мамаева. Александр признался, что недолюбливал ее и охарактеризовал блогершу как «балласт» в их тандеме.

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