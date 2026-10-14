40-летняя Аманда Сейфрид объяснила отказ сниматься в постельных сценах

People: Сейфрид заявила, что не будет сниматься в постельных сценах из-за детей

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя голливудская звезда Аманда Сейфрид выступила на Международном кинофестивале в Хэмптоне. В разговоре с Алеком Болдуином она объяснила, почему больше не хочет сниматься в постельных сценах. Ее слова приводит People.

У актрисы растут двое детей: девятилетняя Нина и шестилетний Томас. Дети начали активно интересоваться работой матери, и это, как призналась Аманда, вызывает у нее неловкость. Недавно Сейфрид отказалась от роли в популярном сериале, где было много откровенных сцен.

«Я отказалась от шоу, в котором мне пришлось бы постоянно заниматься сексом ради секса. Неважно, с кем это происходит... Я не хочу этого делать. Мне это неприятно. Сейчас мне это неинтересно», — заявила Аманда.

При этом актриса не исключает, что в будущем согласится на пикантные сцены, но только если сценарий будет интересным, а такие эпизоды — обоснованными.

За карьеру Сейфрид не раз снималась в интимных сценах. В 2013 году она сыграла порнозвезду Линду Лайвлес в фильме «Лайвлейс». В 2025 году в картине «Завещание Анны Ли» она появилась обнаженной в сцене родов, используя накладки на интимные места.

Ранее российская актриса Анна Глаубэ призналась, что муж приревновал ее к Милошу Биковичу из-за постельной сцены.

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