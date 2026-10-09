Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

Mash: стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину обойдется в ₽2,5 млн

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Стоимость перевозки тела известного психотерапевта Анатолия Кашпировского на Украину составит ₽2,5 млн (€2 тысячи), сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash. Сюда входят оформление документов, цинковый гроб и транспортировка через четыре страны в украинскую Винницу. Оформление документов составит €500 (около ₽50 тысяч).

Цинковый герметичный вкладыш отдельно стоит примерно от €15-25 тысяч. Бальзамирование обойдется в €8-16,5 тысяч. Сам психотерапевт просил кремировать его.

По данным источника, тело повезут в Винницу через Белоруссию и Польшу, либо через Армению или Грузию, затем — Молдавию, а далее — через украинскую границу.

Для пересечения границ нужен отдельный пакет документов: свидетельство о смерти, справки о бальзамировании и отсутствии инфекционных заболеваний, документы о герметизации гроба и разрешение на транзит через Польшу. Оформление документов только на одной стороне может занять до трех дней.

Ранее Геннадий Гончаров заявил, что перелеты ухудшили состояние Анатолия Кашпировского.

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