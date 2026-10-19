Камила Валиева порвала все связи с академией Навки

Российская фигуристка Камила Валиева, вернувшаяся к тренеру Этери Тутберидзе, отписалась в соцсетях от Светланы Соколовской и академии Татьяны Навки «Наши надежды», где она занималась с апреля 2025 года.

О возвращении Валиевой к Тутберидзе сообщил источник ТАСС. Тренер Светлана Соколовская подтвердила агентству переход фигуристки, заявив: «Там ей будет лучше».

По данным РИА Новости, Камила Валиева заранее уведомила о своем решении тренерский штаб академии «Наши Надежды» и перед выходными попрощалась с Соколовской. В последние дни она не тренировалась из-за болезни, которая не позволила ей принять участие в этапе Гран-при России в Казани.

Источник агентства сообщил, что Валиева планирует бороться за получение нейтрального статуса. В августе Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил такой статус фигуристке, но вскоре его отозвал. Срок апелляции на это решение истек еще 1 октября, так что непонятно, какие аргументы сторона Валиевой собирается задействовать, чтобы изменить решение ISU.

Ранее фигуристка Алина Горбачева выиграла международный турнир в Венгрии.