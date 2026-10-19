Камила Валиева порвала все связи с академией Навки

Камила Валиева отписалась в соцсетях от тренера Соколовской и академии Навки

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Российская фигуристка Камила Валиева, вернувшаяся к тренеру Этери Тутберидзе, отписалась в соцсетях от Светланы Соколовской и академии Татьяны Навки «Наши надежды», где она занималась с апреля 2025 года.

О возвращении Валиевой к Тутберидзе сообщил источник ТАСС. Тренер Светлана Соколовская подтвердила агентству переход фигуристки, заявив: «Там ей будет лучше».

По данным РИА Новости, Камила Валиева заранее уведомила о своем решении тренерский штаб академии «Наши Надежды» и перед выходными попрощалась с Соколовской. В последние дни она не тренировалась из-за болезни, которая не позволила ей принять участие в этапе Гран-при России в Казани.

Источник агентства сообщил, что Валиева планирует бороться за получение нейтрального статуса. В августе Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил такой статус фигуристке, но вскоре его отозвал. Срок апелляции на это решение истек еще 1 октября, так что непонятно, какие аргументы сторона Валиевой собирается задействовать, чтобы изменить решение ISU.

Ранее фигуристка Алина Горбачева выиграла международный турнир в Венгрии.

Читайте также

В семье Арины Шараповой скандал: у мужа телеведущей нашелся внебрачный сын

В семье Арины Шараповой скандал: у мужа телеведущей нашелся внебрачный сын

Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани после отказа в нейтральном статусе

Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани после отказа в нейтральном статусе

«Шансы выжить стремятся к нулю»: хирург Паршутина высказалась о характере травмы Соседова

«Шансы выжить стремятся к нулю»: хирург Паршутина высказалась о характере травмы Соседова

Глюкоза вновь удивила фанатов смелым образом в полупрозрачном платье

Глюкоза вновь удивила фанатов смелым образом в полупрозрачном платье

40-летняя Аманда Сейфрид объяснила отказ сниматься в постельных сценах

40-летняя Аманда Сейфрид объяснила отказ сниматься в постельных сценах

Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби»

Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби»

«В свои 59 я выгляжу чуточку вызывающе...»: Елена Воробей показала фото в концертном костюме

«В свои 59 я выгляжу чуточку вызывающе...»: Елена Воробей показала фото в концертном костюме

Первый пресс-атташе «Спартака» вспомнил забавную историю о Симоняне

Первый пресс-атташе «Спартака» вспомнил забавную историю о Симоняне

Соболев рассказал о причинах стычки с защитником «Ахмата»

Соболев рассказал о причинах стычки с защитником «Ахмата»

Мирра Андреева впервые сыграет на итоговом турнире WTA

Мирра Андреева впервые сыграет на итоговом турнире WTA

Отец Джигана сделал заявление о сыне

Отец Джигана сделал заявление о сыне

Медведев не доиграл матч против Джоковича: россиянина дисквалифицировали за удар мячом в лицо зрителю

Медведев не доиграл матч против Джоковича: россиянина дисквалифицировали за удар мячом в лицо зрителю

Добавьте mosregtoday.ru в избранное