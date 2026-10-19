Соболев рассказал о причинах стычки с защитником «Ахмата»
Соболев о стычке с Сидибе: «Это непростительно, исходя из любых этических норм»
Фото: [ФК «Зенит»]
Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал «Матч ТВ» инцидент с защитником «Ахмата» Калиду Сидибе в матче 11-го тура РПЛ (3:2).
Футболисты на протяжении всего матча противостояли друг другу в жестких единоборствах. В концовке встречи Сидибе сказал Соболеву что-то настолько оскорбительное, что сразу нескольким игрокам пришлось удерживать форварда «Зенита» от расправы.
Соболев извинился перед болельщиками за свою несдержанность и объяснил причины своей ярости.
«Когда человек говорит такие слова, подойдя лицом к лицу… Мне кажется, это не только непозволительно, но и непростительно, исходя из любых этических норм. Что он сказал, повторять не буду. Но если в нем есть хоть что‑то мужское, пусть скажет это всем, чтобы все поняли, почему я так себя повел», — сказал Соболев.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб постарается найти видео, доказывающее неподобающее поведение Сидибе, чтобы добиться наказания для защитника «Ахмата».