Соболев рассказал о причинах стычки с защитником «Ахмата»

Футболисты на протяжении всего матча противостояли друг другу в жестких единоборствах. В концовке встречи Сидибе сказал Соболеву что-то настолько оскорбительное, что сразу нескольким игрокам пришлось удерживать форварда «Зенита» от расправы.

Соболев извинился перед болельщиками за свою несдержанность и объяснил причины своей ярости.

«Когда человек говорит такие слова, подойдя лицом к лицу… Мне кажется, это не только непозволительно, но и непростительно, исходя из любых этических норм. Что он сказал, повторять не буду. Но если в нем есть хоть что‑то мужское, пусть скажет это всем, чтобы все поняли, почему я так себя повел», — сказал Соболев.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб постарается найти видео, доказывающее неподобающее поведение Сидибе, чтобы добиться наказания для защитника «Ахмата».