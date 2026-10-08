«Шансы выжить стремятся к нулю»: хирург Паршутина высказалась о характере травмы Соседова

VOICE: хирург Паршутина заявила, что шансы на спасение Соседова были нулевыми

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Московский хирург Александра Паршутина изучила место, где упал музыкальный критик Сергей Соседов, и пришла к выводу, что его шансы на спасение были нулевыми, сообщает VOICE.

Паршутина объяснила, что при падении с такой лестницы без мягкого покрытия отсутствует амортизация.

«Амортизации никакой, сгруппироваться не получается, травмируется чаще всего основание черепа либо задняя часть», — отметила врач.

После падения у 58-летнего Соседова не было ни крови, ни заметной гематомы снаружи — вероятно, гематома образовалась внутри черепной коробки, сдавливая ткани мозга. Паршутина добавила, что подобные травмы часто приводят к летальному исходу или инвалидности.

Хирурга отметила необходимость соблюдения техники безопасности на лестнице. Она подчеркнула, что наличие страховки и использование перил могли бы снизить риск фатальных повреждений.

Напомним, о смерти Соседова стало известно 23 сентября. Журналист приехал в якутский город Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса красоты, но прямо в отеле упал с лестницы и умер.

По словам организатора конкурса Виктора Беззубова, музыкальный критик сразу потерял сознание, у него начало прерываться дыхание. Окружающие пытались сделать ему искусственное дыхание. Скорая помощь приехала моментально, но после полутора часов операции Соседов скончался.

Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, о чем в последний раз общался с Сергеем Соседовым.

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