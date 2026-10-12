Первый пресс-атташе «Спартака» вспомнил забавную историю о Симоняне

Первый пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг в беседе с «Чемпионатом» вспомнил примечательную историю о Никите Симоняне.

12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера.

В 1970 году вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили позвал Симоняна на день рождения в ресторан в Парке культуры имени Горького. Обычно игроки не очень-то любят приглашать тренера на подобные мероприятия, но с Симоняном они могли чувствовать себя раскованно.

Во время застолья полузащитник Владимир Янкин не рассчитал дозу спиртного и заснул за столом. В конце банкета он проснулся и, увидев Симоняна, сказал: «Никита, завтра в 10», а затем снова опустил голову на стол. Футболисты замолчали, ошарашенные такой фамильярностью.

«Повисла пауза. Симонян рассмеялся громче всех и разрядил обстановку. Потом попросил меня и Геннадия Логофета довезти Янкина до дома. Мы так и сделали. На следующий день Янкин был на тренировке, команда готовилась к следующему матчу. Симонян никогда не напоминал ему об этой истории. Даже в шутку», — рассказал Трахтенберг.

Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Он является олимпийским чемпионом 1956 года, четыре раза становился чемпионом СССР как игрок и еще дважды как тренер. До последних дней Симонян продолжал трудиться в Российском футбольном союзе.