Медведев не доиграл матч против Джоковича: россиянина дисквалифицировали за удар мячом в лицо зрителю

Российский теннисист Даниил Медведев получил дисквалификацию в полуфинале матча с Новаком Джоковичем на турнире АТР в Пекине.

Медведев проиграл первый сет (5:7) и уступал во втором (3:5). Серб готовится подавать на матч, как в этот момент судья остановил игру. Оказалось, что россиянин, выбив мяч, угодил им в лицо одному из зрителей.

Если бы это произошло во время розыгрыша, никакого наказания быть не могло. Но Медведев выбил мяч уже, когда игра была остановлена, и регламент на этот случай предусматривает однозначное наказание. Российский теннисист и не спорил.

«Мне ужасно жаль. Я пытаюсь связаться с этим зрителем, чтобы принести извинения. Это была 100-процентная случайность», — сказал Медведев.

Джокович поддержал своего соперника, ведь в свое время и он был дисквалифицирован за подобный инцидент на US Open в 2020 году. Причем тогда серб вел в счете, и ему оставалось выиграть несколько мячей до победы.

Ранее Мирра Андреева обыграла китаянку Юань Юэ на турнире WTA 1000 в Пекине, взяв два сета под ноль.