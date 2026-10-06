Мирра Андреева впервые сыграет на итоговом турнире WTA

Пятая ракетка мира Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине, разгромив украинскую теннисистку Дарью Снигур — 6:2, 6:2.

За выход в полуфинал россиянка поспорит со своей соотечественницей Екатериной Александровой, которая столь же уверенно обыграла чешку Линду Носкову — 6:2, 6:2.

Победой над Снигур Мирра Андреева впервые в карьере гарантировала себе участие в итоговом турнире WTA. Она третьей квалифицировалась на эти соревнования после Елены Рыбакиной из Казахстана и белоруски Арины Соболенко. Итоговый турнир пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэлссе.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев был дисквалифицирован в полуфинале турнира в Пекине в матче с Новаком Джоковичем после того, как попал мячом в лицо зрителю.