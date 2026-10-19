Фигуристка Горбачева пропустила год из-за травмы, а на турнире в Будапеште обыграла 36 соперниц

Россиянка по сумме двух программ набрала 203,35 балла. Даже несмотря на падение в произвольной программе Горбачева опередила двух других призеров более чем на 20 баллов. Второй стала Юлия Саутер из Румынии (179,92), третьей — швейцарка Кимми Репонд (178,86).

Отметим, что турнир в Будапеште собрал большое количество участниц — 37 фигуристок в одиночном разряде.

Алина Горбачева не выступала почти год. Она перенесла операцию на колене, которая прошла в Германии. К активным тренировкам спортсменка вернулась только летом.

19-летня Горбачева является бронзовым призером чемпионата страны и серебряным призером финала Гран-при России.

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