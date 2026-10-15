Отец Джигана сделал заявление о сыне

Teleprogramma.org: отец Джигана заявил, что его 41-летний сын абсолютно здоров

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Вокруг рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) разгорается все больше споров. Его отец, Александр Устименко, проживающий в Одессе, выступил в защиту сына, пишет Teleprogramma.org.

Мужчина заявил, что его 41-летний сын — абсолютно здоровый человек и не представляет опасности для окружающих. По словам Устименко-старшего, 90% информации о зависимостях Джигана — неправда.

Александра рассказал, что до 23 сентября ежедневно общался с сыном и внучками. Например, 3 сентября он поздравлял младшую дочь Джигана с днем рождения. Мужчина уверен: если бы у музыканта были серьезные проблемы, кто-то из семьи обязательно заметил бы.

Также он сообщил, что несколько месяцев Джиган проходит лечение в реабилитационном центре в Израиле, и подчеркнул, что с артистом все в порядке.

«Он меня просил пока не говорить. У него есть свое мнение по поводу всего, у него адвокаты есть. У них свое видение на это и все», — сказал Александр.

Совершенно иначе видит ситуацию мама Оксаны Самойловой, Елена Николаевна. В интервью Ксении Собчак она заявила, что, после того как Оксана передала Джигану документы о разводе, он позвонил ей и пригрозил убийством».

Ранее сестра Оксаны Самойловой уличила ее во лжи из-за слов о Джигане и их отце.

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