Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби»

82-летний голливудский актер Майкл Дуглас подвергся критике после того, как публично вступился за детей знаменитостей, пишет Daily Mail. Поводом стало его высказывание о термине «непобейби», которым в Сети называют отпрысков известных родителей, строящих карьеру в шоу-бизнесе.

Дуглас заявил, что считает это слово унизительным и высокомерным, поскольку оно заранее навешивает ярлык на человека и обесценивает его собственные усилия.

Актер напомнил, что сам является сыном легендарного актера и режиссера Кирка Дугласа, а его собственные дети также связаны с индустрией развлечений. По мнению Майкла, нет ничего предосудительного в том, что родители помогают детям в профессиональной сфере.

«Что касается так называемых „непо“, то мне на ум приходит очень мало людей, у которых карьера сложилась так же, как у моего отца и у меня», — отметил Дуглас.

Он провел параллель с другими сферами, где от человека, связанного с известным кланом, ждут высоких результатов, а в актерской профессии за это почему-то критикуют.

Высказывания Дугласа вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Часть пользователей сочла его аргументы убедительными и согласилась с тем, что не стоит судить людей только по их происхождению. Другие отметили, что дети знаменитостей действительно имеют преимущества: известная фамилия открывает двери, дает доступ к нужным контактам и продвижению, которых лишены большинство начинающих актеров.

Ранее голливудская звезда Анджелина Джоли заявила, что никогда не проявляла эмоции перед детьми.