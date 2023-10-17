Концертную программу «Роберт Шуман» представят в Ногинске

Концертную программу «Роберт Шуман» представят в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Программу представит Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла». На концерте прозвучат «Первая симфония», которую Шуман планировал назвать «Весенней», и «Концерт для виолончели с оркестром».

Мероприятие пройдет в рамках «Абонемента 4 в 1 Филармония». Концерт станет вторым из четырех аналогичных мероприятий, которые посвящены великим произведениям классической музыки.