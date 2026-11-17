Модель Алана Мамаева раскритиковала мужчин, которые в комментариях под ее постом об алиментах заявили, что после развода никому ничего не должны. Об этом сообщает VOICE.

Мамаева выступила на круглом столе Комитета Госдумы по работе с инфлюенсерами, посвященном женским инициативам по совершенствованию законодательства об алиментах. По ее словам, после развода на женщину ложатся практически все материальные расходы и бытовые заботы: содержание жилья, коммунальные платежи, готовка, уборка, образование и здоровье детей. При этом ей приходится работать и искать деньги на юристов, чтобы доказать государству право ребенка на финансовую поддержку отца.

После публикации поста мужчины начали спорить с моделью. Одни утверждали, что женщина, занимающаяся семьей, ничего не делает, так как не приносит деньги. Другие считали, что после развода отец никому ничего не должен. Третьи предлагали терпеть измены, аргументируя это тем, что женщина сама решила родить.

Мамаева заявила, что после прочтения этих комментариев начала понимать, почему все больше женщин не хотят выходить замуж и рожать. По ее мнению, они готовы обеспечивать себя самостоятельно, лишь бы не оказаться в зависимости от мужчины.

Ранее стало известно, что телеведущая Ирина Пинчук заявила, что готова снова лечь на операционный стол ради рождения третьего ребенка от нового избранника.