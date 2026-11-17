Телеведущий Андрей Малахов заявил, что музыкального критика Сергея Соседова после падения на лестнице в нерюнгринском отеле можно было спасти, если бы скорая помощь приехала вовремя. Об этом сообщает канал «Россия-1».

По словам Малахова, Соседов упал в 15:50, бригада скорой выехала по вызову лишь в 16:38, а прибыла на место в 16:50. Таким образом, критик оставался без специализированной помощи более часа. Судебно-медицинский эксперт Виктор Козылбаев подтвердил, что при переломе основания черепа время играет основную роль, и при прибытии врачей в течение 10 минут Соседова можно было спасти.

Малахов в эфире своего ток-шоу показал видео падения и высказал мнение, что критика убили. Он обратил внимание на исчезновение записей камер за период с 15:30. Присутствовавший в студии адвокат Евгений Тонких заявил, что длительное неоказание помощи является основанием для возбуждения дела по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее стало известно, что Соседов скончался после падения на лестнице отеля в Нерюнгри, куда приехал для участия в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока».