Знаменитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, чье имя неразрывно связано со скандальным браком с народным артистом Арменом Джигарханяном, приоткрыла завесу тайны над своей нынешней жизнью. В беседе с Общественной Службой Новостей 47-летняя звезда рассказала о воспитании годовалой дочери Виктории и окончательно развеяла слухи о том, кто мог бы быть отцом девочки.

Наследница появилась на свет 25 марта прошлого года, когда пианистка решилась на первенца в зрелом возрасте. Малышку назвали в честь покойного отца Виталины — Виктора Владимировича.

Главной интригой, которую обсуждала публика, была возможная причастность самого Джигарханяна. Виталина жестко пресекла эти домыслы, подчеркнув, что народный артист физически не мог стать отцом из-за преклонного возраста и приема тяжелых препаратов. При этом пианистка сделала загадочный намек, который лишь подлил масла в огонь: у ее дочери отчество — Давидовна.

Не могу раскрывать карты, но у Вики и в самом деле такое отчество, — многозначительно заявила Романовская.

Несмотря на статус матери-одиночки (в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк), Виталина старается сделать жизнь наследницы максимально насыщенной. Она не ограничивается прогулками во дворе, а водит годовалую малышку в различные культурные учреждения. Для самой Цымбалюк-Романовской рождение Виктории стало поворотным моментом: после смерти собственных родителей она перестала чувствовать себя ребенком и обрела новый смысл жизни, совмещая материнские хлопоты с музыкальной карьерой.

Ранее она рассказала об отсутствии необходимости нянь в воспитании дочери.