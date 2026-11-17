Эпоха Дэниела Крейга в британской разведке MI6 официально завершена: новым лицом франшизы стал Роберт Паттинсон. Накануне об этом объявили официальные соцсети кинофраншизы, выпустив короткий тизер, в котором актер на мгновение появился в классическом смокинге с пистолетом в руках. Паттинсон вошел в историю как седьмой исполнитель роли агента 007, созданной писателем Иэном Флемингом. С Крейгом, который удерживал этот образ с 2006 по 2021 год, вышло пять фильмов, и теперь франшизе предстоит серьезная перезагрузка. Дата выхода новой картины пока держится в секрете, но ставки индустрии невероятно высоки.

Нельзя не отметить, что Паттинсон сейчас находится на абсолютном пике формы и востребованности. Актер ежегодно появляется в крупнейших проектах мирового масштаба. Только в 2026 году он уже блеснул в «Одиссее» Кристофера Нолана, а в декабре в кинотеатрах стартует третья часть «Дюны» Дени Вильнева. Именно этот режиссер, снявший с Паттинсоном масштабную фантастическую сагу, и будет ставить нового «Бонда». В копилке актера уже есть сложный и мрачный образ Бэтмена в дилогии Мэтта Ривза, а также артхаусные прорывы вроде «Маяка» и «Довода». Конечно, за ним тянется длинный шлейф саги «Сумерки», от которого он долгое время пытался дистанцироваться, но сегодня Паттинсон — это универсальный солдат Голливуда, способный на любую трансформацию.

Однако, как считает режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров, одного актерского таланта для спасения мира будет недостаточно. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что визуально Паттинсон подходит на роль британца гораздо лучше, чем его предшественник.

Блондин Дэниел Крейг с лицом комбайнера из Оклахомы — это не Бонд. Бонд не может быть блондином, он должен быть исключительно темноволосым, — заявил критик.

При этом Шнейдеров предупредил, что Паттинсону придется приложить колоссальные физические усилия. По его словам, роль агента 007 потребует гораздо большей нагрузки, чем образ Бэтмена, так как в фильмах про Бонда на минуту хронометража приходится значительно больше жесткого экшена, драк и самостоятельных трюков.

Вместе с тем критик отметил коммерческую неизбежность этого выбора: Паттинсон — это касса, зрители ходят на его имя, как когда-то ходили на Джонни Деппа или Сергея Безрукова. Что касается атмосферы, Шнейдеров прогнозирует, что новые фильмы будут довольно мрачными и жесткими. Учитывая почерк Дени Вильнева, нас ждет не классический гламурный шпионаж, а серьезная, вязкая и психологически тяжелая история. Для Паттинсона это колоссальный вызов и огромные перспективы, ведь ему предстоит доказать, что он не просто умеет играть трагедию, но и может быть эталонным джентльменом, который красиво стреляет, красиво дерется и носит фрак с врожденным аристократизмом Британской Империи.

Ранее он заявил, что закон о ценностях ударит по классике кино.