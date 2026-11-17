По его словам, если бизнес и потребители вдруг активизируются — а это неизбежно произойдет при смягчении денежно-кредитной политики — цены начнут расти еще быстрее. По обновленным оценкам Центробанка, инфляция за 2026 год составит 7,1–7,6%, что значительно выше первоначальных прогнозов. Регулятор уже приостановил цикл снижения ключевой ставки, остановив ее на уровне 14%, и перенес возвращение к целевому показателю в 4% на 2027 год.

Колташов подчеркивает, что в экономике накопился огромный потенциал для разгона цен. Среди внутренних триггеров — девальвация рубля почти на 20% (курс сместился с 70 до более чем 80 за доллар), из-за чего подорожал весь импорт, а также резкое повышение тарифов ЖКХ в октябре, которое обеспечит «заряд инфляции на многие месяцы вперед». «Сдерживает рост цен только тяжелое положение крупного и среднего бизнеса, только напряженное состояние домашних хозяйств, которые боятся ухудшения ситуации и неохотно тратят деньги, и позиция банков, которые опасаются, что люди не справятся с долгами», — пояснил эксперт. В этих условиях Центробанк не планирует снижать ставку в обозримом будущем, что делает кредиты дорогими, а население — осторожным.

По его мнению, все же внутренние проблемы усугубляются глобальными факторами. На российскую экономику давит биржевой кризис на Западе и в Китае. Недавний крах корпораций-разработчиков искусственного интеллекта, таких как NVidia, означает, что расширения потребления в западных странах не предвидится. Это уже обрушило цены на нефть со 110 до 96–97 долларов за баррель. Ситуацию усугубляет закрытие Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов и сокращение поставок из Саудовской Аравии. Для российского бюджета, зависящего от экспорта энергоресурсов, такое падение цен на фоне закрытых торговых путей — крайне некомфортная информация, резюмирует экономист.

Ранее он раскритиковал предложение Грефа о снижении ставки ЦБ.