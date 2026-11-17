Масштабный проект охватил десять школ, шесть детских садов и четыре колледжа, которые теперь полностью готовы к приему учеников и студентов. Преображение учебных заведений стало возможным благодаря реализации национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья», которые позволили направить в регион федеральные средства. Обновление затронуло учреждения сразу в десяти муниципальных образованиях: работы велись в самой Рязани, а также в Сасовском, Михайловском, Скопинском, Сапожковском, Рязанском, Захаровском, Сараевском, Кораблинском и Спасском округах. При этом детские сады капитально обновили в четырех городах — Скопине, Касимове, Спасске и Рязани.

В ходе масштабных работ строители не ограничились косметикой: специалисты полностью заменили инженерные коммуникации, утеплили и облицевали фасады, а также закупили современную эргономичную мебель и необходимое учебное оборудование. Важно, что внутренние пространства оформляли не по типовым лекалам, а с учетом прямых пожеланий педагогов, учащихся и их родителей, создавая по-настоящему комфортную среду. Особое внимание уделили среднему профессиональному образованию: новые корпуса получили колледж электроники, технологический колледж и колледж имени Н.Н. Комарова. Отдельным пунктом в отчете стал политехнический колледж, где масштабная стройка коснулась не только учебных аудиторий, но и студенческого общежития, решив вопрос с бытовыми условиями иногородних учащихся. Итогом этой большой стройки стало то, что тысячи рязанских детей и подростков начнут новый учебный год в безопасных, светлых и технологичных классах, а регион сделал еще один уверенный шаг к созданию современной образовательной среды, где комфорт напрямую влияет на качество знаний.

Ранее сообщалось, что более 30 детских садов открылись после капитального ремонта в Подмосковье в 2026 году.