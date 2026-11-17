Новогодние каникулы в Египте для двух взрослых россиян обойдутся в сумму от 92 до 112 тысяч рублей, однако итоговый чек будет зависеть от умения правильно выбрать даты. Как заявил NEWS.ru гендиректор агрегатора пакетных туров «Турвизор» Илья Юртаев, на стоимость перелета и проживания влияют не только категория отеля и продолжительность поездки, но и конкретный день вылета.

По его словам, зимой в Египте нет изнуряющей жары, но в Хургаде часто дуют прохладные ветра, поэтому эксперт рекомендует выбирать отели в защищенных бухтах Шарм-эш-Шейха.

Минимальный бюджет на двоих в трехзвездочном отеле с вылетом из Москвы на шесть ночей начинается от 93 тыс. рублей в Хургаду и от 92 тыс. в Шарм-эш-Шейх. Если продлевать отдых до 10 ночей, цена вырастет до 108 и 101 тыс. рублей соответственно. За комфорт более высокого уровня придется заплатить от 103 до 112 тыс. рублей и выше. При этом самые востребованные даты — 30 и 31 декабря, когда спрос традиционно высок, а дешевые предложения разбирают моментально.

Тем, кто хочет сэкономить, Илья Юртаев советует избегать пикового ажиотажа и лететь 2 или 3 января. Это позволяет заметно снизить стоимость путевки. Второй важный финансовый нюанс — обязательный новогодний ужин. Эксперт предупредил, что его стоимость не всегда включена в первоначальную цену путевки, и отели часто взимают за него дополнительную плату. Таким образом, видимая дешевизна тура в период праздников может оказаться маркетинговой ловушкой для невнимательных туристов.

Ранее турэксперт Осипова предупредила о росте цен на туры на 15% перед Новым годом.