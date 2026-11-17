Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, объявил, что на своем юбилейном концерте в Кремле 22 ноября предстанет перед зрителями в новых штанах вместо легендарных кожаных. Какой новый стиль может для себя выбрать артист, « Вечерней Москве » рассказала стилист и дизайнер Анна Скороходова.

Она напомнила, что в июле этого года певец символично сжег в печи свои кожаные брюки и заявил, что «настало время перемен». По словам стилиста, это классический прием визуального ребрендинга. Кожаные штаны на протяжении нескольких лет были предметом постоянных обсуждений, мемов и скандалов, став визитной карточкой, которая начала жить отдельной жизнью от артиста. Сожжение стало демонстративным отказом от этого символа. К тому же 22 ноября Дронову исполнится 35 лет — это красивая дата для начала новой главы.3 источника

По мнению Анны Скороходовой, SHAMAN может рассмотреть несколько стилевых направлений. Первое — современный русский аристократизм: длинные пальто с архитектурным кроем, многослойные фактуры и глубокие оттенки (графит, бордо, темно-синий). По типажу артисту эти цвета подойдут. Такой образ подчеркнет переход от рок-звезды к исполнителю национального масштаба.

Второе направление — тематика милитари премиум-класса. Это не военная форма, а эстетика силы через длинные плащи, структурированные жакеты, высокие сапоги и матовые ткани. Такой стиль будет хорошо сочетаться с патриотическим репертуаром Дронова и выглядеть кинематографично.

Третье направление — минималистичный рок нового поколения. Отказ от вызывающей кожи в пользу качественных натуральных тканей и темных костюмов необычного кроя. Однако этот вариант может отчасти стирать личность и харизму SHAMAN, поэтому эксперт советует склониться к аристократизму или милитари. Скороходова заключила, что артисту не нужно искать новую фирменную вещь — нужно сделать узнаваемым весь силуэт, чтобы внимание зрителя было сосредоточено на личности, а не на отдельном элементе гардероба.

Ранее сообщалось, что SHAMAN побрился топором под новую песню.