Разница в ценах на один и тот же товар в различных онлайн-магазинах не является по умолчанию незаконной, рассказал NEWS.ru практикующий юрист, автор Telegram-канала «Юрист объясняет» Евгений Фурин.

По его словам, у продавца могут быть абсолютно объективные причины для установления различной стоимости продукции в зависимости от склада, текущих акций или программы лояльности. Современные интернет-площадки технически способны анализировать историю и частоту покупок, средний чек, интерес к определенным брендам, реакцию на скидки, местоположение пользователя и даже тип устройства. На основе этих больших данных алгоритмы прогнозируют, какую сумму конкретный человек готов заплатить и какой размер скидки подтолкнет его к оформлению заказа.

Эксперт добавил, что тем не менее закон устанавливает четкие границы для такой персонализации. Критерии установки цен должны быть объективными и не носить дискриминационного характера, а информацию о них продавец обязан довести до покупателя до момента оформления заказа. Персональные скидки полностью законны в рамках российского законодательства. Одно дело, если цена меняется из-за логистики, удаленности склада или участия в программе лояльности. Совсем другое — если алгоритм без понятных правил назначает одному человеку более высокую цену исключительно потому, что считает его обеспеченным или готовым переплатить. Такая скрытая дискриминация может стать нарушением антимонопольного законодательства.

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