Телеведущая Ирина Пинчук заявила, что готова снова лечь на операционный стол ради рождения третьего ребенка от нового избранника. Об этом сообщает Super.ru.

31-летняя звезда реалити-шоу воспитывает двоих сыновей — четырехлетнего Давида и двухлетнего Алана — от бывшего супруга Арая Чобаняна. После расставания с отцом детей Пинчук вышла замуж за бизнесмена Саламбека Мартазанова.

По словам Пинчук, после родов она осталась недовольна состоянием тела и перенесла абдоминопластику и интимную операцию. Однако это не отменяет ее планов на еще одного ребенка. Телезвезда подчеркнула, что перенесенные вмешательства не станут помехой для будущей беременности.

Пинчук заверила, что при необходимости сделает еще одну операцию, чтобы восстановить фигуру после родов. При этом к своему телу во время беременности она намерена подходить более ответственно.

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