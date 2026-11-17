Россияне начали покупать азиатскую каулерпу — зеленую икру из Азии. Не смущает даже высокая цена — за один килограмм продукта они готовы отдавать по шесть-десять тысяч рублей. Что это за икра и насколько она полезна, « Вечерняя Москва » узнала у эксперта.

По словам диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, этот интерес вполне закономерен: покупатели верят, что модный продукт поможет укрепить иммунитет в межсезонье, и готовы платить за статусность и новизну.

Зеленая икра каулерпу — это съедобная морская водоросль, известная в Юго-Восточной Азии как «морской виноград» или «умибудо». Свое название она получила за внешний вид: водоросль состоит из полупрозрачных зеленых шариков, которые растут гроздьями. Во рту они хрустят и лопаются, имитируя текстуру настоящей рыбьей икры, а вкус у продукта солено-ореховый с тонкими нотами умами. Растет каулерпу в теплых водах региона. Основные объемы выращивания приходятся на Японию, также ее культивируют в Таиланде и на Филиппинах. Выращивают водоросль без дополнительной переработки: сразу после сбора в морских хозяйствах ее упаковывают и отправляют на продажу. В Россию продукт поставляют в свежем виде в вакуумных упаковках, часто в собственном соку или слегка подсоленном растворе.

По мнению диетолога, с точки зрения питательной ценности каулерпу — это легкий, диетический продукт. Зеленая икра богата растительным белком, омега-3, витаминами и минералами при низкой калорийности (около 25 ккал на 100 грамм). Однако, в отличие от других морских водорослей, в ней содержится незначительное количество йода: в 100 граммах около 30 микрограмм (это лишь 1/5 часть суточной нормы взрослого человека). Важно понимать, что зеленой икре часто приписывают чудодейственные свойства продавцы, чтобы повысить интерес. На самом деле это исключительно вариант нового гастрономического опыта. Водоросль действительно красивая и вкусная, но специфической пользы для здоровья и иммунитета, которой нет у других продуктов, в ней нет.

Она подчеркнула, что главная особенность каулерпы — ее употребляют без термической обработки. Ее можно есть в чистом виде в сочетании с соевым соусом, кунжутом или васаби, либо использовать в качестве ингредиента для суши и салатов. Перед едой деликатес достаточно один-два раза промыть холодной водой, долго замачивать его нельзя, иначе нежные пузырьки лопнут. Обжаривать, варить, тушить или запекать водоросль категорически нельзя, так как при нагревании она полностью теряет свой фирменный вкус и хруст. Свежая каулерпа быстро портится, поэтому ее необходимо хранить в холодильнике и съедать после вскрытия упаковки в тот же день. Сушеный морской виноград способен храниться значительно дольше — до двух лет при соблюдении условий. Медицинские риски при умеренном потреблении минимальны, однако эксперты предупреждают: употребление водоросли в слишком большом количестве может вызвать дискомфорт в желудке, так как продукт считается довольно тяжелым для пищеварения.2 источника Кроме того, недавние проверки программы «Живая еда» показали, что вегетарианцам не стоит рассчитывать на морской виноград как на источник витамина B12 — его уровень в крови от употребления этого продукта практически не меняется.

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